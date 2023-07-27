Для чоловіків та жінок: головні правила для перетину кордону українцями у 2023 році
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Головне — у кожного громадянина має бути закордонний паспорт
Деяким українцям можна виїжджати за кордон, однак до перетину кордону з іншими країнами громадянам треба зібрати необхідні документи.
Як повідомляє "Вікна", у 2023 році складніше стало виїжджати для військовозобов'язаних чоловіків і на них розповсюджується більший перелік правил.
Документи для виїзду за кордон чоловікам
- якщо особа з обмеженими можливостями збирається за кордон, потрібно мати спеціальну довідку про поставлений діагноз, посвідчення, яке підтверджує статус, та закордонний паспорт.
- для тих, у кого є відстрочка від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік, потрібно мати при собі документ про відстрочку від призову (бронювання) + документи про відрядження та закордонний паспорт.
- той, хто має медичний висновок від військової комісії про те, що він не придатний, повинен надати довідку військової медичної комісії про непридатність та закордонний паспорт.
- якщо у тебе є троє і більше дітей віком до 18 років, надай свідоцтва про народження дітей, медичні свідоцтва про народження за формою NO103/O, свідоцтво про шлюб та закордонний паспорт.
- якщо ти — одинокий батько неповнолітньої дитини, візьми з собою свідоцтво про народження дитини, довідку про смерть матері або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав. І, звісно, закордонний паспорт.
- якщо у тебе на утриманні є дитина з інвалідністю до 18 років або доросла дитина (особа з інвалідністю до 23 років), потрібно показати свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю дитини; довідку, яка підтверджує призначення соціальної допомоги та підтверджує факт того, що дитина з обмеженими можливостями. Також слід мати свідоцтво про отримання державної соціальної допомоги для дітей з обмеженими можливостями.
- якщо ти усиновлювач, опікун, прийомний батько, то тобі також можна виїхати з дитиною за кордон. Візьми з собою документ, що підтверджує усиновлення, опікунство, догляд (рішення суду, довідка від опіки та опікун, довідка — до 2005 року), закордонний паспорт.
- якщо ти займаєшся постійним доглядом за людьми, які потребують спеціального догляду, то для виїзду потрібна довідка про компенсацію для людини, яка займається постійним доглядом, рішення суду, довідка МСЕК.
- якщо виїхав до іншої країни для постійного проживання, то потрібна позначка у паспортних документах (постійне місце проживання з печаткою).
- студентам іноземних ВНЗ треба мати при собі довідку про відстрочку, видану військкоматом, та закордонний паспорт.
Документи для виїзду за кордон жінкам
- закордонний паспорт;
- український паспорт;
- диплом про освіту.
Залишити Україну можна також на своєму авто і тоді власник повинен мати такі офіційні папірці:
- права.
- техпаспорт на машину.
- українські номери на машину.
- страхування.
- якщо ти їдеш не своєю машиною, то потрібна довіреність на авто (власник повинен написати в ній, що дозволяє виїжджати на цьому транспорті за кордон);
- тимчасовий реєстраційний талон на машину
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які документи потрібні для перетину кордону з твариною.