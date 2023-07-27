Для чоловіків та жінок: головні правила для перетину кордону українцями у 2023 році

Головне — у кожного громадянина має бути закордонний паспорт

Деяким українцям можна виїжджати за кордон, однак до перетину кордону з іншими країнами громадянам треба зібрати необхідні документи.

Як повідомляє "Вікна", у 2023 році складніше стало виїжджати для військовозобов'язаних чоловіків і на них розповсюджується більший перелік правил.

Документи для виїзду за кордон чоловікам

якщо особа з обмеженими можливостями збирається за кордон, потрібно мати спеціальну довідку про поставлений діагноз, посвідчення, яке підтверджує статус, та закордонний паспорт.

для тих, у кого є відстрочка від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік, потрібно мати при собі документ про відстрочку від призову (бронювання) + документи про відрядження та закордонний паспорт.

той, хто має медичний висновок від військової комісії про те, що він не придатний, повинен надати довідку військової медичної комісії про непридатність та закордонний паспорт.

якщо у тебе є троє і більше дітей віком до 18 років, надай свідоцтва про народження дітей, медичні свідоцтва про народження за формою NO103/O, свідоцтво про шлюб та закордонний паспорт.

якщо ти — одинокий батько неповнолітньої дитини, візьми з собою свідоцтво про народження дитини, довідку про смерть матері або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав. І, звісно, закордонний паспорт.

якщо у тебе на утриманні є дитина з інвалідністю до 18 років або доросла дитина (особа з інвалідністю до 23 років), потрібно показати свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю дитини; довідку, яка підтверджує призначення соціальної допомоги та підтверджує факт того, що дитина з обмеженими можливостями. Також слід мати свідоцтво про отримання державної соціальної допомоги для дітей з обмеженими можливостями.

якщо ти усиновлювач, опікун, прийомний батько, то тобі також можна виїхати з дитиною за кордон. Візьми з собою документ, що підтверджує усиновлення, опікунство, догляд (рішення суду, довідка від опіки та опікун, довідка — до 2005 року), закордонний паспорт.

якщо ти займаєшся постійним доглядом за людьми, які потребують спеціального догляду, то для виїзду потрібна довідка про компенсацію для людини, яка займається постійним доглядом, рішення суду, довідка МСЕК.

якщо виїхав до іншої країни для постійного проживання, то потрібна позначка у паспортних документах (постійне місце проживання з печаткою).

студентам іноземних ВНЗ треба мати при собі довідку про відстрочку, видану військкоматом, та закордонний паспорт.

Документи для виїзду за кордон жінкам

закордонний паспорт;

український паспорт;

диплом про освіту.

Залишити Україну можна також на своєму авто і тоді власник повинен мати такі офіційні папірці:

права.

техпаспорт на машину.

українські номери на машину.

страхування.

якщо ти їдеш не своєю машиною, то потрібна довіреність на авто (власник повинен написати в ній, що дозволяє виїжджати на цьому транспорті за кордон);

тимчасовий реєстраційний талон на машину

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які документи потрібні для перетину кордону з твариною.