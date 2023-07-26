Гроші може вивезти навіть дитина: чи треба задекларувати кошти при виїзді за кордон

При перетині кордону сім'я з чотирьох осіб може вивези до 40 тисяч євро

Деяким громадянам України можна виїжджати за кордон, однак перетин кордону з іншими країнами має певні правила, зокрема декларування грошей.

Як повідомляє керівник практики податкового права Євген Ясинський з адвокатської компанії "Приходько та партнери", без декларування можна вивозити суму, що еквівалентна 10 тисячам євро.

Ясинський, керуючись законом "Деякі питання транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей", пояснює, що у документі є усталений зразок бланка для декларування, котрий заповнює особа, перевозячи такі цінності. Цей бланк ще називають декларацією транскордонного переміщення.

Експерт пояснює, що без декларування можна вивозити суму, що еквівалентна 10 тисячам євро.

"Якщо ж ваші заощадження є більшими, то в такому разі декларувати їх потрібно. Тому, коли в мережі трапляється інформація про те, що суму понад 10 тисяч євро не можна вивезти за кордон, вона є неправдивою. Такі кошти цілком можна вивезти, однак потрібно задекларувати їхнє походження", – додав Ясинський.

Які документи потрібні, щоб підтвердити походження коштів

про зняття готівки із власних рахунків;

про придбання банківських металів у відповідних установах.

Експерт пояснив, що цей перелік документів є вичерпним, тож інші їх варіанти до уваги братися не можуть. До того ж наголошує, що банківська довідка, яка підтверджує походження коштів, діє обмежений час.

"Тому у випадках, коли валюта отримана від продажу квартири чи авто або у подарунок від родичів, довести походження цих коштів під час перетину кордону буде складніше", – сказав він.

Чи може дитина перевозити гроші через кордон

Ясинський каже, що, коли сім’я виїздить разом з дитиною, на неї теж можна без декларування вивезти до 10 тисяч євро.

"Це означає, що якщо, приміром, їде сім’я з 4 осіб, де є 2 дорослих та 2 дітей, то максимальна сума коштів, яку вони можуть вивезти без декларування, дорівняє 40 тисяч євро", — додає він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі чоловіки можуть самостійно та безліч разів виїжджати за кордон.