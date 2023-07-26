Деньги может вывезти даже ребенок: нужно ли задекларировать средства при выезде за границу

При пересечении границы семья из четырех человек может вывезти до 40 тысяч евро

Некоторым гражданам Украины можно выезжать за границу, однако пересечение границы с другими странами имеет определенные правила, в частности, декларирование денег.

Как сообщает руководитель практики налогового права Евгений Ясинский из адвокатской компании "Приходько и партнеры", без декларирования можно вывозить сумму, эквивалентную 10 тысячам евро.

Ясинский, руководствуясь законом "Некоторые вопросы трансграничного перемещения физическими лицами валютных ценностей", объясняет, что в документе есть образец бланка для декларирования, заполняющий лицо, перевозя такие ценности. Этот бланк также называют декларацией трансграничного перемещения.

Эксперт объясняет, что без декларирования можно вывозить сумму, эквивалентную 10 тысячам евро.

Если ваши сбережения больше, то в таком случае декларировать их нужно. Поэтому, когда в сети случается информация, что сумму свыше 10 тысяч евро нельзя вывезти за границу, она неправдива. Такие средства вполне можно вывезти, однако нужно задекларировать их происхождение ", – добавил Ясинский.

Какие документы нужны, чтобы подтвердить происхождение средств

о снятии наличных с собственных счетов;

о приобретении банковских металлов в соответствующих учреждениях.

Эксперт пояснил, что этот перечень документов исчерпывающий, поэтому другие их варианты учитываться не могут. К тому же отмечает, что банковская справка, подтверждающая происхождение средств, действует ограниченное время.

"Поэтому в случаях, когда валюта получена от продажи квартиры или авто или в подарок от родственников, доказать происхождение этих средств при пересечении границы будет сложнее", — сказал он.

Может ли ребенок перевозить деньги через границу

Ясинский говорит, что когда семья выезжает вместе с ребенком, на него тоже можно без декларирования вывезти до 10 тысяч евро.

"Это означает, что если, к примеру, едет семья из 4 человек, где есть 2 взрослых и 2 детей, то максимальная сумма средств, которую они могут вывезти без декларирования, равна 40 тысячам евро", — добавляет он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые мужчины могут самостоятельно и множество раз уезжать за границу.