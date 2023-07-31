Які документи необхідні для оформлення субсидії в Україні: повний перелік

Подати заяву на виплати можна трьома способами

Для отримання житлової субсидії тим українцям, які підходять під певні категорії та можуть на неї претендувати, потрібно надати низку документів.

Про це повідомили у Telegram-каналі уряду.

Так, для надання виплат потрібно подавати заяву та декларацію (за встановленими формами). Також, залежно від обставин, необхідно надати й інші документи (за наявності):

договір найму (оренди) житла – у разі проживання заявника в житлі, що орендується;

копія договору про реструктуризацію заборгованості – за наявності заборгованості та укладання договору.

Зазначається, що при зверненні за призначенням житлової субсидії потрібно пред’явити паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України.

Як подати заяву

Є кілька способів за допомогою яких українці можуть подати заяву на отримання субсидії.

через сервісний центр Пенсійного фонду України або звернувшись до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, ЦНАП.

по електронній пошті на адресу органу Фонду;

оnline – через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду, мобільний додаток Пенсійний фонд або через портал Дія.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким українцям можуть відмовити у призначенні субсидії у 2023 році. На цій є низка причин.