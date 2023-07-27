Мінус одна довідка: як українцям оформити субсидію за спрощеною системою

Подати заяву можна особисто або онлайн всього в кілька кліків

Держава спростила механізм оформлення субсидії на оплату комунальних послуг та українці, які мають право на неї, можуть отримати цю виплату без довідки про доходи. Достатньо буде лише однієї заяви.

Детально про це повідомили у пресслужбі НАК "Нафтогаз України".

"У заяві на отримання субсидії необхідно вказати ваші: прізвище, ім’я та по батькові, серію та номер паспорта, ІПН, склад домогосподарства, дату народження, адресу, зручний канал для комунікацій та ІВАN, на який бажаєте отримувати виплату", — йдеться у повідомленні.

Де можна подати заяву

в онлайн-кабінеті на вебпорталі або мобільному додатку Пенсійного фонду України;

поштою чи особисто у сервісних центрах Пенсійного фонду України;

на порталі "Дія",

особисто подавши документи уповноваженим територіальних громад до центрів надання адміністративних послуг.

Зазначається, що більшості домогосподарств, які отримували субсидії минулого сезону, автоматично перепризначатимуть виплати. Водночас є кілька випадків, коли сім’ям потрібно звертатися з повторною заявою. Йдеться про такі випадки:

якщо ви отримуєте субсидію за місцем фактичного проживання як ВПО;

якщо у складі є задекларовані особи;

кількість осіб, що фактично проживають (задекларованих), менша, ніж кількість зареєстрованих осіб;

у разі звернення за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

якщо сім’я орендує житлове приміщення для проживання та звертається за отриманням житлової субсидії на комуналку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українцям швидко та просто оформити заяву на отримання субсидій. Зробити це можна в кілька кліків, не виходячи з дому.