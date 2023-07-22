У ПФУ уточнили важливий параметр призначення субсидії: що потрібно знати

Цей момент є обов’язковим для нарахування допомоги на оплату комуналки

В Україні розширили список одержувачів субсидії на оплату ЖКП. При її призначенні враховується, зокрема, кількість членів домогосподарства.

У Пенсійному Фонді нагадали, на яку дату визначається кількість членів домогосподарства при зверненні за допомогою на оплату комуналки.

"Кількість членів домогосподарства визначається на початок місяця, з якого призначається житлова субсидія", — уточнили у ПФУ.

Це регулюється пунктом 24 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".

Наприклад, якщо субсидія призначена з липня 2023 року, кількість членів домогосподарства враховується станом на 1 липня.

Раніше "Телеграф" розповідав, які прибутки українців враховують при призначенні субсидії. Перед призначенням фінансової допомоги громадянам соціальні органи перевіряють доходи сім’ї. Якщо домогосподарство витрачає на комуналку понад 15% свого доходу, воно може розраховувати на державні виплати.