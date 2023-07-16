Житлова субсидія: які доходи українців перевіряють перед її призначенням

Після перевірки буде прийнято рішення про надання виплат або відмову в них

При призначенні державної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг відповідним категоріям українців враховують сукупний дохід домогосподарства.

Так, перед призначенням фінансової допомоги громадянам соціальні органи перевіряють доходи сім’ї. У разі, якщо домогосподарство витрачає на комуналку понад 15% свого доходу, тоді субсидія буде призначена.

Повний список доходів, які перевіряють для надання українцям субсидії, визначено ухвалою КМУ від 22.07.2020 № 632 "Деякі питання виплати державної соціальної допомоги". До них відносяться:

заробітня плата;

пенсія;

грошове забезпечення військовослужбовців;

грошові перекази, одержані з-за кордону;

дивіденди від цінних паперів;

стипендія (крім соціальної, яку отримують діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування тощо);

соціальні виплати (у т.ч. пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу, допомога з безробіття чи інші страхові виплати).

допомога з безробіття, інші страхові виплати;

доходи, одержані від оренди землі, продажу майна тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців не може претендувати на отримання субсидії та з якоїсь причини.