Жилищная субсидия: какие доходы украинцев проверяют перед ее назначением

После проверки будет принято решение о предоставлении выплат или же отказе в них

При назначении государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг подходящим категориям украинцев, учитывают совокупный доход домохозяйства.

Так, перед назначением финансовой помощи гражданам, социальные органы проверяют доходы семьи. В случае, если домохозяйство тратит на коммуналку более 15% своего дохода, тогда субсидия будет назначена.

Полный список доходов, которые проверяют для предоставления украинцам субсидии, определен постановлением КМУ от 22.07.2020 № 632 "Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи". К ним относятся:

заработная плата;

пенсия;

денежное довольствие военнослужащих;

денежные переводы, полученные из-за границы;

дивиденды от ценных бумаг;

стипендия (кроме социальной, которую получают дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки и т.д);

социальные выплаты (в т.ч. льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа, пособие по безработице или другие страховые выплаты).

пособие по безработице, другие страховые выплаты;

доходы, полученные от аренды земли, продажи имущества и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев не может претендовать на получение субсидии и по какой причине.