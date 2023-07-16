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Жилищная субсидия: какие доходы украинцев проверяют перед ее назначением

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Помощь на оплату коммуналки дают при определенных условиях Новость обновлена 16 июля 2023, 09:17
Помощь на оплату коммуналки дают при определенных условиях. Фото Коллаж "Телеграфа"

После проверки будет принято решение о предоставлении выплат или же отказе в них

При назначении государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг подходящим категориям украинцев, учитывают совокупный доход домохозяйства.

Так, перед назначением финансовой помощи гражданам, социальные органы проверяют доходы семьи. В случае, если домохозяйство тратит на коммуналку более 15% своего дохода, тогда субсидия будет назначена.

Полный список доходов, которые проверяют для предоставления украинцам субсидии, определен постановлением КМУ от 22.07.2020 № 632 "Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи". К ним относятся:

  • заработная плата;
  • пенсия;
  • денежное довольствие военнослужащих;
  • денежные переводы, полученные из-за границы;
  • дивиденды от ценных бумаг;
  • стипендия (кроме социальной, которую получают дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки и т.д);
  • социальные выплаты (в т.ч. льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа, пособие по безработице или другие страховые выплаты).
  • пособие по безработице, другие страховые выплаты;
  • доходы, полученные от аренды земли, продажи имущества и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев не может претендовать на получение субсидии и по какой причине.

Теги:
#Украина #Помощь #Доходы #Деньги #Субсидия #Коммуналка