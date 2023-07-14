Все из-за роста пенсий: с осени размер субсидии изменится дли миллионов украинцев

Повышенные пенсии при расчете субсидии будут учитываться с октября

Украинцы получают субсидии на оплату коммунальных услуг, однако перед стартом каждого отопительного сезона их размер пересчитывается.

Как сообщила во время телемарафона директор департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко, уже с октября размеры субсидии также будут пересмотрены.

По ее словам, их сумма будет другой для миллионов украинцев, которые получили прибавку к пенсии весной 2023 года. При этом представитель ПФУ отметила, что субсидий их не лишат.

"Не лишатся субсидии, поскольку при определении субсидии взялся доход за предыдущий период. Повышенные пенсии будут учитываться с октября, когда мы будем производить начисление льгот и субсидий на отопительный период", — сказала Охрименко.

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Также она обратила внимание на то, что перерасчет субсидии произошел и с 1 июня, когда в Украине подняли тарифы на электроэнергию.

Ранее "Телеграф" писал о том, по какой причине многим украинцам перестали приходить субсидии и как решить эту проблему.