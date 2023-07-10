Украинцы массово жалуются на невыплату субсидий: в чем причина и что делать

Проблема возникла в разных областях Украины

Назначение субсидий на неотапливаемый период стартовало еще в мае, для большинства получателей перерасчет был произведен автоматически. Однако многие украинцы жалуются, что после этого им безосновательно перестала приходить помощь на оплату ЖКУ.

О том, почему это произошло и как решить проблему, рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Полтавской области.

В частности, проблема возникла в Полтавской области, но, по-видимому, она есть и в других регионах Украины, так как на прекращение выплат субсидий с прекращением отопительного сезона жалуются и жители других областей.

Как пояснили в ПФУ, при пересчете жилищных субсидий и льгот на неотапливаемый период, начавшийся с 1 мая, в информационных системах Пенсионного фонда была использована информация о тарифах и задолженности на жилищно-коммунальные услуги, которую поставщики услуг направили в личные электронные кабинеты на веб-портале Фонда.

"В результате пересчета оказалось, что не все поставщики коммунальных услуг сформировали и направили достоверную информацию о тарифах и имеющихся долгах граждан", — сказано в сообщении.

В Полтавской области в частности речь идет о таких предприятиях, как "Полтаватеплоэнерго", "Лубнытеплоэнерго" и "Полтавагаз".

В итоге некоторым пользователям субсидия была начислена в неверно определенных размерах, а кто-то вообще остался без государственной помощи на оплату коммунальных услуг. Возобновить выплату субсидий можно только через повторное обращение.

"Возобновление выплаты субсидий тем гражданам, которым они были прекращены в результате загрузки ошибочной информации указанными коммунальными организациями, возможно только на основании повторных обращений", — пояснили в ПФУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как оформить субсидию по новым правилам: проще, быстрее и без сбора документов.