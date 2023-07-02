Субсидия в Украине: на что её дают

Субсидия предоставляется на жилищные и коммунальные услуги

Некоторые категории граждан могут получать жилищную субсидию. Украинцам объяснили, на какие конкретно услуги она предоставляется.

Детально на этот вопрос ответили в Министерстве социальной политики Украины.

Так, статьей 5 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах" определен перечень ЖКУ, в него входят:

жилищная услуга – услуга по управлению многоквартирным домом,

коммунальные услуги — услуги по поставке и распределению природного газа,

поставке и распределению электрической энергии, поставке тепловой энергии, поставке горячей воды, централизованному водоснабжению, централизованному водоотводу, обращению с бытовыми отходами.

Государство в виде жилищных субсидий сейчас возмещает расходы на оплату:

жилищно-коммунальных услуг,

абонентского обслуживания для потребителей коммунальных услуг, что предоставляются по индивидуальным договорам с обслуживанием внутридомовых систем о предоставлении коммунальных услуг;

для приобретения твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;

на управление многоквартирным домом, в котором создано ОСББ, жилищно-строительный (жилой) кооператив, и расходов на коммунальные услуги в таком доме.

Отмечается, что субсидии на покупку приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива могут быть предоставлены только в раз в год и назначаются в том случае, если домохозяйство не получает коммунальную услугу по снабжению тепловой энергией для централизованного отопления (теплоснабжения) и не использует природный газ или электрическую энергию для индивидуального отопления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как подать заявление на получение субсидии. Сделать это можно лично обратившись в соответствующие органы или же в режиме онлайн, не выходя из дома.