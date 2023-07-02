Субсидия в Украине: на что её дают
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Субсидия предоставляется на жилищные и коммунальные услуги
Некоторые категории граждан могут получать жилищную субсидию. Украинцам объяснили, на какие конкретно услуги она предоставляется.
Детально на этот вопрос ответили в Министерстве социальной политики Украины.
Так, статьей 5 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах" определен перечень ЖКУ, в него входят:
- жилищная услуга – услуга по управлению многоквартирным домом,
- коммунальные услуги — услуги по поставке и распределению природного газа,
- поставке и распределению электрической энергии, поставке тепловой энергии, поставке горячей воды, централизованному водоснабжению, централизованному водоотводу, обращению с бытовыми отходами.
Государство в виде жилищных субсидий сейчас возмещает расходы на оплату:
- жилищно-коммунальных услуг,
- абонентского обслуживания для потребителей коммунальных услуг, что предоставляются по индивидуальным договорам с обслуживанием внутридомовых систем о предоставлении коммунальных услуг;
- для приобретения твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;
- на управление многоквартирным домом, в котором создано ОСББ, жилищно-строительный (жилой) кооператив, и расходов на коммунальные услуги в таком доме.
Отмечается, что субсидии на покупку приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива могут быть предоставлены только в раз в год и назначаются в том случае, если домохозяйство не получает коммунальную услугу по снабжению тепловой энергией для централизованного отопления (теплоснабжения) и не использует природный газ или электрическую энергию для индивидуального отопления.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как подать заявление на получение субсидии. Сделать это можно лично обратившись в соответствующие органы или же в режиме онлайн, не выходя из дома.