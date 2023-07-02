Субсидія в Україні: на що її дають

Субсидія надається на житлові та комунальні послуги

Деякі категорії громадян можуть отримувати житлову субсидію. Українцям пояснили, на які саме послуги вона надається.

Детально на це запитання відповіли у Міністерстві соціальної політики України.

Так, статтею 5 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" визначено перелік ЖКП, до нього входять :

житлова послуга – послуга з управління багатоквартирним будинком,

комунальні послуги — послуги з постачання та розподілу природного газу,

постачання та розподілення електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами.

Держава у вигляді житлових субсидій зараз відшкодовує витрати на оплату:

житлово-комунальних послуг,

абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем щодо надання комунальних послуг;

для придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та зрідженого газу;

на управління багатоквартирним будинком, у якому створено ОСББ, житлово-будівельний (житловий) кооператив, та витрат на комунальні послуги у такому будинку.

Зазначається, що субсидії на купівлю придбання твердого та рідкого пічного побутового палива можуть бути надані тільки раз на рік і призначаються в тому випадку, якщо домогосподарство не отримує комунальну послугу з постачання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) та не використовує природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як подати заяву на отримання субсидії. Зробити це можна особисто звернувшись у відповідні органи або в режимі онлайн, не виходячи з дому.