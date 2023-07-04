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В Украине приняли важное решение о субсидиях до конца войны: о чем речь

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Автор
24 канал Новость обновлена 04 июля 2023, 09:27

Важный показатель для назначения субсидий заморозили до конца войны

Жилищная субсидия в Украине назначается в случае, если расходы семьи на коммунальные услуги превышают 15% совокупного дохода. Правительство приняло решение оставить этот показатель неизменным до завершения военного положения.

Об этом говорится в постановлении правительства №651.

Своим постановлением Кабинет министров сохранил действующий размер совокупного дохода для назначения субсидии до завершения военного положения.

Отметим, в соответствии с решением правительства, в период карантина субсидия назначается, если среднемесячный совокупный доход семьи превышает 15%. Так как карантин был отменен с 1 июля, эта планка должна была бы повыситься до 20%.

Однако правительство оставило показатель в 15% неизменным. Согласно решению Кабмина, субсидия назначается, если расходы на коммуналку превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение еще одного месяца после его отмены.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому урежут "летнюю" субсидию и почему. В частности, затронет эта не самая приятная новость украинских пенсионеров.

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#Субсидия #Военное положение #Субсидии