Ударит по миллионам украинцев: кому урежут "летнюю" субсидию и почему

Кому в Украине уменьшат размер субсидии уже в ближайшее время

Государство частично возмещает украинцам расходы на оплату коммунальных услуг в виде субсидий, но их размер рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства. Уже этим летом некоторые украинцы будут вынуждены столкнуться с уменьшением размеров выплат.

В частности, затронет эта не самая приятная новость украинских пенсионеров, заявила начальник Главного управления Пенсионного фонда в Винницкой области Елена Корчака.

Она обратила внимание на тот факт, что после увеличения доходов получателей субсидии помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг начислятется в меньшем размере.

В связи с этим многие украинские пенсионеры, которые получили надбавку к пенсиям, не смогут получать компенсацию на оплату коммуналки в полном объеме.

Корчака подчеркнула, что размер субсидии зависит от расходов, которые использует домохозяйство, и доходов, получаемых каждым членом домохозяйства.

Для справки. Пенсии в марте 2023 года повысили 93% украинских пенсионеров. Сейчас средний размер пенсионных выплат составляет 4 431 грн.

Ранее "Телеграф" писал о том, как подать заявление на получение субсидии.