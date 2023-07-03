Вдарить по мільйонах українців: кому уріжуть "літню" субсидію і чому

Кому в Україні зменшать розмір субсидії вже найближчим часом

Держава частково відшкодовує українцям витрати на оплату комунальних послуг у вигляді субсидій, але їхній розмір розраховується індивідуально для кожного домогосподарства. Вже цього літа деякі українці будуть змушені зіштовхнутися із зменшенням розмірів виплат.

Зокрема, торкнеться цієї не найприємнішої новини українських пенсіонерів, заявила начальник Головного управління Пенсійного фонду у Вінницькій області Олена Корчака.

Вона звернула увагу на той факт, що після збільшення доходів отримувачів субсидії допомога на оплату житлово-комунальних послуг нараховується у меншому розмірі.

У зв’язку з цим багато українських пенсіонерів, які отримали надбавку до пенсій, не зможуть отримувати компенсацію на оплату комуналки в повному обсязі.

Корчака наголосила, що розмір субсидії залежить від витрат, які використовує домогосподарство, та доходів, які отримує кожен член домогосподарства.

Для довідки. Пенсії у березні 2023 року підвищили 93% українських пенсіонерів. Наразі середній розмір пенсійних виплат становить 4 431 грн.

Раніше "Телеграф" писав про те, як подати заяву на отримання субсидії.