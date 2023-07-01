Деяким українцям переглянуть суму субсидій: із чим це пов’язано

Зростання тарифів впливає на суму допомоги на оплату комуналки

В Україні піднімають тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, це відбуватиметься у два етапи — з 1 липня та з 1 вересня. У зв’язку із збільшенням сум у платіжках частині українців переглянуть й автоматично перерахують субсидії.

Як розповів член Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг Руслан Кайдаш, для оперативного перерахунку водоканали мають передати інформацію до Пенсійного фонду.

"Прохання водоканалам у зв’язку з тим, що змінюються тарифи, комунікувати з Пенсійним фондом України, який є координатором з надання пільг та субсидій, щоб оновити дані про тарифи на водопостачання та оперативніше відкоригувати розміри субсидій", — зазначив він під час засідання НКРЕКУ.

Кайдаш наголосив, що завдяки державній допомозі на оплату ЖКП, менш забезпечені українці не зазнають додаткового фінансового навантаження.

"Ті споживачі, які сьогодні отримують субсидії, для них сьогоднішнє рішення жодним чином не вплине на фінансовий стан, тому що їм автоматично буде перераховано розмір субсидій. І відповідно жодного додаткового навантаження не буде", — зазначив він.

Чиновник також порадив тим, хто після підвищення тарифів потрапить до категорії тих, хто має право на отримання субсидії, звернутися за її нарахуванням, щоб компенсувати вартість комунальних послуг.

Раніше "Телеграф" розповідав, як без зайвих зусиль оформити субсидію (покрокова інструкція). Найпростіше оформити допомогу онлайн, але якщо з якоїсь причини це незручно, можна зробити це особисто, звернувшись до відповідних організацій.