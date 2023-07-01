Некоторым украинцам пересмотрят сумму субсидий: с чем это связано

Рост тарифов влияет на сумму помощи на оплату коммуналки

В Украине поднимают тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод, это будет происходить в два этапа — с 1 июля и с 1 сентября. В связи с увеличением сумм в платежках части украинцев пересмотрят и автоматически пересчитают субсидии.

Как рассказал член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Руслан Кайдаш, для оперативного пересчета водоканалы должны передать информацию Пенсионному фонду.

"Просьба водоканалам в связи с тем, что изменяются тарифы, коммуницировать с Пенсионным фондом Украины, который является координатором по предоставлению льгот и субсидий, чтобы обновить данные о тарифах на водоснабжение и более оперативно откорректировать размеры субсидий", — отметил он во время заседания НКРЭКУ.

Кайдаш подчеркнул, что благодаря государственной помощи на оплату ЖКУ, менее обеспеченные украинцы не испытают дополнительной финансовой нагрузки.

"Те потребители, которые сегодня получают субсидии, для них сегодняшнее решение никоим образом не повлияет на финансовое состояние, потому что им автоматически будет перечислен размер субсидий. И соответственно никакой дополнительной нагрузки не будет", — отметил он.

Чиновник также посоветовал тем, кто после повышения тарифов попадут в категорию тех, кто имеет право на получение субсидии обратиться за ее начислением, чтобы компенсировать стоимость коммунальных услуг.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как без лишних усилий оформить субсидию (пошаговая инструкция). Проще всего оформить помощь онлайн, но если по какой-то причине это неудобно, можно сделать это лично обратившись в соответствующие организации.