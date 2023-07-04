В Україні ухвалили важливе рішення про субсидії до кінця війни: про що йдеться

Важливий показник призначення субсидій заморозили до кінця війни

Житлова субсидія в Україні призначається, якщо витрати сім’ї на комунальні послуги перевищують 15% сукупного доходу. Уряд ухвалив рішення залишити цей показник незмінним до завершення воєнного стану.

Про це йдеться у постанові уряду №651.

Своєю постановою Кабінет міністрів зберіг розмір чинного сукупного доходу для призначення субсидії до завершення воєнного стану.

Зазначимо, відповідно до рішення уряду, у період карантину субсидія призначається, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї перевищує 15%. Оскільки карантин було скасовано з 1 липня, ця планка мала б підвищитися до 20%.

Проте уряд залишив показник 15% незмінним. Відповідно до рішення Кабміну, субсидія призначається, якщо витрати на комуналку перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу сім’ї до завершення воєнного стану та протягом ще одного місяця після його скасування.

Раніше "Телеграф" розповідав, кому уріжуть "літню" субсидію та чому. Зокрема, торкнеться ця не найприємніша новина українських пенсіонерів.