Как получить субсидию по новым правилам: проще, быстрее и без сбора документов

Экспериментальный проект был утвержден в июне

В прошлом месяце правительство приняло постановление, которое в рамках экспериментального проекта позволяет максимально упростить процедуру обращения за жилищной субсидией и ускоряет принятие решения о ее предоставлении.

Как получить субсидию по новым правилам, рассказали специалисты "Юридического советчика для ВПЛ".

В частности, введено упрощенное заявление о предоставлении жилищной субсидии. Его необходимо подать в установленной форме без добавления документов.

Это можно сделать через:

вебпортал ПФУ;

мобильное приложение ПФУ;

Портал "Дія";

ЦНАП;

исполнительные органы местных советов.

Далее информацию, предоставленную в заявлении, ПФУ проверяет через систему автоматизированного обмена информацией из государственных реестров и баз данных (например, подтверждение данных о заявителе — через Государственную миграционную службу, семейное положение — через Минюст и т.п.).

Пенсионный фонд проверяет домохозяйства на соответствие требованиям для назначения жилищной субсидии и самостоятельно формирует полную форму заявления и декларации в течение 10 рабочих дней. Далее ПФУ принимает решение о назначении и размере субсидии либо об отказе в ней.

Заявителя информируют о решении способом, определенным им в его заявлении. В случае отказа в назначении субсидии человеку дается 14 дней для опровержения/дополнения сведений из официальных источников. После проверки фактов, изложенных в документах заявителя, ПФУ может изменить свое решение на положительное. Однако важно учитывать, что опровержение/дополнение можно осуществить только один раз.

Ранее "Телеграф" публиковал пошаговую инструкцию от ПФУ, как самостоятельно определить обязательный процент платежа для конкретного домохозяйства, чтобы понять, "светит" ли вам субсидия.