Важный параметр назначения субсидии можно рассчитать самому: пошаговая инструкция ПФУ

Обязательный процент платежа рассчитывается по формуле, установленной постановлением Кабинета Министров Украины

Субсидия на оплату коммуналки в Украине назначается при наличии разницы между размером платы за жилищно-коммунальные услуги и суммой обязательного платежа, величина которого зависит от обязательного процента платежа. Он определяется для каждой семьи индивидуально и зависит от дохода домохозяйства на одного человека.

О том, как определить обязательный процент платежа для конкретного домохозяйства, напомнил Пенсионный фонд Украины.

Обязательный процент платежа рассчитывается по формуле, установленной постановлением Кабинета Министров Украины.

Чтобы рассчитать обязательный процент платежа, нужно:

вычислить среднемесячный совокупный доход домохозяйства;

полученную сумму разделить на количество членов домохозяйства, определив среднемесячный доход на одного человека;

доход на одного человека разделить на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, с которого назначается субсидия (размер прожиточного минимума на 01.01.2023 – 2 589 грн);

полученный результат разделить на 2 (базовый коэффициент для назначения субсидии), а затем умножить на 15%.

Для расчета размера обязательного платежа, обязательный процент платежа умножается на среднемесячный совокупный доход домохозяйства. Таким образом, чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше процент обязательного платежа за жилищно-коммунальные услуги и, соответственно, больший размер субсидии.

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