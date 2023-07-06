Важливий параметр призначення субсидії можна розрахувати самому: покрокова інструкція ПФУ

Обов’язковий процент платежу розраховується за формулою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України

Субсидія на оплату комуналки в Україні призначається за наявності різниці між сумою плати за житлово-комунальні послуги та обов’язковим платежем, розмір якого залежить від обов’язкового відсотка платежу. Він визначається для кожної сім’ї індивідуально і залежить від доходу домогосподарства на одну людину.

Як визначити обов’язковий відсоток платежу для конкретного домогосподарства, нагадав Пенсійний фонд України.

Обов’язковий процент платежу розраховується за формулою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України.

Щоб розрахувати обов’язковий відсоток платежу, потрібно:

обчислити середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;

одержану суму розділити на кількість членів домогосподарства, визначивши середньомісячний дохід на одну особу;

дохід на одну особу розділити на розмір прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць, встановлений на 1 січня року, з якого призначається субсидія (розмір прожиткового мінімуму на 01.01.2023 – 2 589 грн);

отриманий результат розділити на 2 (базовий коефіцієнт призначення субсидії), та помножити на 15%.

Для розрахунку розміру обов’язкового платежу, обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний дохід домогосподарства. Таким чином, чим менші доходи домогосподарства, тим менший відсоток обов’язкового платежу за житлово-комунальні послуги та, відповідно, більший розмір субсидії.

Раніше "Телеграф" розповідав, як оформити субсидію через "Дію" (покрокова інструкція).