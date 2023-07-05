Як розраховується розмір субсидії: наглядний приклад

Розмір субсидії залежить від складу сім’ї та середньомісячного її доходу.

Українці можуть отримати компенсацію на оплату комунальних послуг у вигляді субсидії, проте не всі розуміють, як розраховується її обсяг.

Фахівці порталу "FARN перевірка" наочно показали, як розрахувати розмір субсидії самостійно.

Для кожного домогосподарства розмір субсидії буде встановлено індивідуально.

Розмір допомоги від держави залежить від складу сім’ї та середньомісячного її доходу.

Як розраховують розмір субсидії в Україні?

Спочатку потрібно визначити середньомісячний сукупний дохід сім’ї за звітний період. Потім розраховується середньомісячний дохід однієї людини. Після цього фахівці зіставляють співвідношення середнього доходу на одну особу до мінімального прожиткового рівня, зафіксованого на період надання субсидії. Далі визначається відсоток обов’язкової плати шляхом розподілу на два отримані результати та множення на 15%. Відсоток переводиться у гривню шляхом множення на середньомісячний сукупний дохід.

Раніше "Телеграф" писав про те, що комусь уріжуть "літню" субсидію і чому.