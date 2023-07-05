Как рассчитывается размер субсидии: наглядный пример

Размер субсидии зависит от состава семьи и среднемесячного ее дохода.

Украинцы могут получить компенсацию на оплату коммунальных услуг в виде субсидии, однако не все до конца понимают, как рассчитывается ее объем.

Специалисты портала "FARN поверка" наглядно показали, как рассчитать размер субсидии самостоятельно.

Стоит отметить, что для каждого домохозяйства размер субсидии будет установлен индивидуально.

Размер помощи от государства зависит от состава семьи и среднемесячного ее дохода.

Как рассчитывают размер субсидии в Украине?

Сперва нужно определить среднемесячный совокупный доход семьи за отчетный период. Затем рассчитывается среднемесячный доход на одного человека. После этого специалисты сопоставляют соотношение среднего дохода на одного человека к минимальному прожиточному уровню, зафиксированному на период предоставления субсидии. Далее определяется процент обязательной платы путем деления на два полученных результата и умножения на 15%. Процент переводится в гривну путем умножения на среднемесячный совокупный доход.

Ранее "Телеграф" писал о том, что кому урежут "летнюю" субсидию и почему.