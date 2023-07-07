Як отримати субсидію за новими правилами: простіше, швидше та без збору документів

Експериментальний проєкт затвердили у червні

Минулого місяця уряд ухвалив постанову, яка в рамках експериментального проєкту дає можливість максимально спростити процедуру звернення за житловою субсидією та пришвидшує прийняття рішення про її надання.

Як отримати субсидію за новими правилами, розповіли фахівці "Юридичного порадника для ВПО".

Зокрема запроваджено спрощену заяву про надання житлової субсидії. Її необхідно подати за встановленою формою, без додавання документів.

Це можна зробити через:

вебпортал ПФУ;

мобільний додаток ПФУ;

Портал "Дія";

ЦНАП;

виконавчі органи місцевих рад.

Далі інформацію, подану у заяві ПФУ перевіряє через систему автоматизованого обміну інформацією з державних реєстрів та баз даних (наприклад, підтвердження даних про заявника — через Державну міграційну службу, сімейний стан — через Мінʼюст тощо).

Пенсійний фонд перевіряє домогосподарства на відповідність вимогам для призначення житлової субсидії, та самостійно формує повну форму заяви та декларації протягом 10 робочих днів. Далі ПФУ приймає рішення про призначення і розмір субсидії або про відмову в ній.

Заявника інформують про рішення у спосіб, визначений ним у його заяві. У випадку відмови у призначенні субсидії людині дається 14 днів для спростування/доповнення відомостей з офіційних джерел. Після перевірки фактів, викладених в уточнених документах заявника, ПФУ може змінити своє рішення на позитивне. Однак важливо враховувати, що спростування/доповнення можливо здійснити лише один раз.

Раніше "Телеграф" публікував покрокову інструкцію від ПФУ, як самостійно визначити обов’язковий відсоток платежу для конкретного домогосподарства, щоб зрозуміти, чи "світить" вам субсидія.