Українці масово скаржаться на невиплату субсидій: у чому причина та що робити

Проблема виникла у різних областях України

Призначення субсидій на період, що не опалюється, стартувало ще в травні, для більшості одержувачів перерахунок був здійснений автоматично. Проте багато українців скаржаться, що після цього їм безпідставно перестала приходити допомога на оплату ЖКП.

Про те, чому це сталося та як вирішити проблему, розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Полтавській області.

Зокрема проблема виникла в Полтавській області, але, очевидно, вона є і в інших регіонах України, оскільки на припинення виплат субсидій із закінченням опалювального сезону скаржаться і жителі інших областей.

Як пояснили в ПФУ, при перерахунку житлових субсидій і пільг на період, що розпочався з 1 травня, в інформаційних системах Пенсійного фонду було використано інформацію про тарифи та заборгованість на житлово-комунальні послуги, яку постачальники послуг направили в особисті електронні кабінети на веб-порталі Фонду.

"В результаті перерахунку виявилося, що не всі постачальники комунальних послуг сформували та направили достовірну інформацію про тарифи та борги громадян", — йдеться в повідомленні.

У Полтавській області зокрема йдеться про такі підприємства, як "Полтаватеплоенерго", "Лубнитеплоенерго" та "Полтавагаз".

У результаті деяким користувачам субсидія була нарахована у невірно визначених розмірах, а хтось взагалі залишився без державної допомоги на оплату комунальних послуг. Відновити виплату субсидій можна лише через повторне звернення.

"Відновлення виплати субсидій тим громадянам, яким вони були припинені внаслідок завантаження помилкової інформації зазначеними комунальними організаціями, можливе лише на підставі повторних звернень", — пояснили у ПФУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, як оформити субсидію за новими правилами: простіше, швидше та без збирання документів.