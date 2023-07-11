Субсидия в августе: два способа подать заявление на оформление помощи

Украинцы могут выбирать способ обращения за субсидией

В связи с повышением тарифа на электроэнергию, платежки украинцев увеличились и некоторые семьи, которые раньше справлялись с коммунальными платежами самостоятельно, теперь нуждаются в субсидиях. Подать заявление на начисление помощи можно двумя способами — онлайн и очно.

Об этом напомнили в компании YASNO.

Как подать заявление дистанционно

Этот способ сэкономит время и избавит от необходимости стоять в очередях. Заявку на начисление субсидии можно подать через портал "Дія" или через Пенсионный фонд, воспользовавшись онлайн кабинетом или мобильным приложением.

Оформление субсидии через "Дію". Нужно авторизоваться через BankID, подтвердить персональные данные и подать обращение в разделе "Заявление на субсидию". Необходимые действия на портале просты и понятны.

Оформление субсидии через каналы Пенсионного фонда. Для подачи заявления через онлайн кабинет, нужно заранее подготовить сканкопии документов. Их нужно будет загрузить на одном из этапов формирования заявления. Существует пошаговая инструкция, как осуществить весь процесс.

Как подать заявление лично

Для этого необходимо обратиться в сервисный центр ПФУ, к уполномоченным лицам территориальной общины, либо в ЦНАП. Документы также можно отправить по почте.

В данный момент для обращения за субсидией, нужно подавать заявление о назначении субсидии и декларацию о доходах и расходах. Однако уже скоро станет доступным механизм упрощенного обращения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что многие украинцы жалуются на невыплату субсидий — почему это происходит и как решить проблему.