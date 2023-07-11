Субсидія у серпні: два способи подати заяву на оформлення допомоги

Українці можуть обирати спосіб звернення за субсидією

У зв’язку з підвищенням тарифу на електроенергію, платіжки українців збільшилися і деякі сім’ї, які раніше справлялися з комунальними платежами самостійно, тепер потребують субсидій. Подати заяву на нарахування допомоги можна двома способами – онлайн та очно.

Про це нагадали у компанії YASNO.

Як подати заяву дистанційно

Цей спосіб заощадить час і позбавить необхідності стояти в чергах. Заявку на нарахування субсидії можна подати через портал "Дія" або через Пенсійний фонд, скориставшись онлайн кабінетом або мобільним додатком.

Оформлення субсидії через "Дію". Потрібно авторизуватися через BankID, підтвердити персональні дані та подати звернення у розділі "Заява на субсидію". Необхідні дії на порталі прості та зрозумілі.

Оформлення субсидії через канали Пенсійного фонду. Для подання заяви через онлайн кабінет потрібно заздалегідь підготувати сканкопії документів. Їх потрібно завантажити на одному з етапів формування заяви. Існує покрокова інструкція, як здійснити весь процес.

Як подати заяву особисто

Для цього необхідно звернутися до сервісного центру ПФУ, до уповноважених осіб територіальної громади або до ЦНАП. Документи також можна надіслати поштою.

На цей час для звернення за субсидією потрібно подавати заяву про призначення субсидії та декларацію про доходи та витрати. Проте вже скоро стане доступним механізм спрощеного звернення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що багато українців скаржаться на невиплату субсидій, чому це відбувається і як вирішити проблему.