Все через підвищення пенсій: з осені розмір субсидії зміниться протягом мільйонів українців

Підвищені пенсії при розрахунку субсидії враховуватимуться з жовтня

Українці отримують субсидії на оплату комунальних послуг, проте перед стартом кожного опалювального сезону їхній розмір перераховується.

Як повідомила під час телемарафону директор департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Пенсійного фонду України Олена Охріменко вже з жовтня розміри субсидії також будуть переглянуті.

За її словами, їхня сума буде іншою для мільйонів українців, які отримали надбавку до пенсії навесні 2023 року. При цьому представник ПФУ наголосила, що субсидій їх не позбавлять.

"Не втратять субсидії, оскільки при визначенні субсидії взявся дохід за попередній період. Підвищені пенсії враховуватимуться з жовтня, коли ми будемо здійснювати нарахування пільг та субсидій на опалювальний період", — сказала Охріменко.

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Також вона звернула увагу, що перерахунок субсидії відбувся і з 1 червня, коли в Україні підняли тарифи на електроенергію.

Раніше "Телеграф" писав про те, чому багатьом українцям перестали приходити субсидії і як вирішити цю проблему.