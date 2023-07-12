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Дізнатися про призначення чи відмову в субсидії можна не виходячи з дому: покрокова інструкція

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Інформацію про субсидії можна отримати онлайн Новина оновлена 12 липня 2023, 08:18
Інформацію про субсидії можна отримати онлайн. Фото Колаж

Для того щоб дізнатися про прийняте за субсидіями рішення, потрібен лише доступ в інтернет

Українці, які потребують допомоги для оплати житлово-комунальних послуг, мають право на отримання субсидії. Подати заяву на її призначення можна двома способами, а дізнатися про прийняте рішення можна не виходячи з дому.

Про це нагадав Пенсійний фонд України у відповіді на запитання користувача на своїй Facebook-сторінці.

У ПФУ зазначили, що українці мають можливість дізнаватися про результати прийнятих рішень щодо призначення/не призначення/відмову у житловій субсидії онлайн.

Як це зробити:

  • Крок 1. Зайти на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України www.portal.pfu.gov.ua
  • Крок 2. Авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія. Підпис або ID. GOV.UA. та увійти в особистий кабінет.
  • Крок 3. У меню зліва потрібно вибрати рубрику "Мої повідомлення".
  • Крок 4. У вікні на екрані перейти в "Індивідуальні повідомлення", там будуть повідомлення про те, яке рішення прийнято про призначення субсидії.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому багатьом українцям перестали надходити субсидії та як вирішити цю проблему.

Теги:
#ПФУ #Субсидія #Субсидії