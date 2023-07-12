Дізнатися про призначення чи відмову в субсидії можна не виходячи з дому: покрокова інструкція

Для того щоб дізнатися про прийняте за субсидіями рішення, потрібен лише доступ в інтернет

Українці, які потребують допомоги для оплати житлово-комунальних послуг, мають право на отримання субсидії. Подати заяву на її призначення можна двома способами, а дізнатися про прийняте рішення можна не виходячи з дому.

Про це нагадав Пенсійний фонд України у відповіді на запитання користувача на своїй Facebook-сторінці.

У ПФУ зазначили, що українці мають можливість дізнаватися про результати прийнятих рішень щодо призначення/не призначення/відмову у житловій субсидії онлайн.

Як це зробити:

Крок 1. Зайти на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України www.portal.pfu.gov.ua

Зайти на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України www.portal.pfu.gov.ua Крок 2. Авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія. Підпис або ID. GOV.UA. та увійти в особистий кабінет.

Авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія. Підпис або ID. GOV.UA. та увійти в особистий кабінет. Крок 3. У меню зліва потрібно вибрати рубрику "Мої повідомлення".

У меню зліва потрібно вибрати рубрику "Мої повідомлення". Крок 4. У вікні на екрані перейти в "Індивідуальні повідомлення", там будуть повідомлення про те, яке рішення прийнято про призначення субсидії.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому багатьом українцям перестали надходити субсидії та як вирішити цю проблему.