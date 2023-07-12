Узнать о назначении или отказе в субсидии можно не выходя из дому: пошаговая инструкция

Для того чтобы узнать о принятом по субсидиям решении, нужен только доступ в интернет

Украинцы, которые нуждаются в помощи для оплаты жилищно-коммунальных услуг имеют право на получение субсидии. Подать заявление на ее получение можно двумя способами, а узнать о принятом решении можно не выходя из дому.

Об этом напомнил Пенсионный фонд Украины в ответе на вопрос пользователя на своей Facebook-странице.

В ПФУ отметили, что украинцы имеют возможность узнавать о результатах принятых решений о назначении/не назначении/отказе в жилищной субсидии онлайн.

Как это сделать:

Шаг 1. Зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины www.portal.pfu.gov.ua

Зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины www.portal.pfu.gov.ua Шаг 2. Авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дія. Підпис, или ID. GOV.UA. и войти в личный кабинет.

Авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дія. Підпис, или ID. GOV.UA. и войти в личный кабинет. Шаг 3. В меню слева нужно выбрать рубрику "Мои сообщения".

В меню слева нужно выбрать рубрику "Мои сообщения". Шаг 4. В появившемся окне на экране перейти в "Индивидуальные сообщения", там будут сообщения о том, какое решение принято о назначении субсидии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему многим украинцам перестали приходить субсидии и как решить эту проблему.