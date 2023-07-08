Кому можуть відмовити у призначенні субсидій: список категорій

Вимоги до одержувачів субсидій жорсткі

В Україні запровадили нові правила отримання субсидій. Однак, далеко не всі громадяни можуть розраховувати на державну допомогу з оплатою комунальних послуг.

На порталі "Фокус" назвали категорії, які не мають субсидії. Причин, через які українцям можуть відмовити в оформленні фіндопомоги, досить багато.

Так, на призначення субсидій впливає площа житла. Якщо квартира більша за 130 кв. м, а будинок понад 230 кв. м, то субсидії не належать. Також звертають увагу на фінансові операції та добробут сім’ї. Якщо протягом 12 місяців перед призначенням субсидії один із членів сім’ї здійснив покупку на суму понад 50 тисяч гривень, то буде відмова. Аналогічну відповідь отримають і ті, хто має на депозитному банківському рахунку (рахунках) більше 100 тисяч гривень у сумі, або мають облігації внутрішньої державної позики на загальну суму понад 100 тисяч гривень.

Наявність авто у сім’ї також може стати причиною відмови у призначенні субсидій. Але тільки в тих випадках, якщо воно було випущено менше 5 років тому, або є більше одного авто, з року випуску якого минуло менше 15 років. Мопеди та причепи не враховуються.

Крім того, субсидію не призначать сім’ям, у складі яких є повнолітній непрацюючий без статусу безробітного або людина, середньомісячний дохід якої менший за мінімалку. Те саме стосується і члена сім’ї, який не платить ЄСВ протягом трьох місяців.

Відмова у призначенні субсидій настає і у разі наявності боргу за комунальними платежами, який набрався за три місяці і довше, строк позовної давності якої не закінчився та загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень). Винятком може стати підтвердження оплати боргу або укладання договору про його реструктуризацію або оскарження заборгованості в судовому порядку.

Також субсидії не призначать, якщо один із членів сім’ї за минулі 12 місяців купив валюту на суму 50 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні ухвалили нове рішення щодо субсидій до кінця військового стану. Важливий показник призначення субсидій заморозили остаточно війни.