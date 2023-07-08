Кому могут отказать в назначении субсидий: перечень категорий

Требования к получателям субсидий жесткие

В Украине ввели новые правила получения субсидий. Однако далеко не все граждане могут рассчитывать на государственную помощь с оплатой коммунальных услуг.

На портале "Фокус" назвали категории, которым не положены субсидии. Причин, по которым украинцам могут отказать в оформлении финпомощи, достаточно много.

Так, на назначение субсидий влияет площадь жилья. Если квартира больше 130 кв. м, а дом больше 230 кв. м, то субсидии не положены. Также обращают внимание на финансовые операции и благосостояние семьи. Если в течение 12 месяцев перед назначением субсидии один из членов семьи совершил покупку на сумму свыше 50 тысяч гривен, то последует отказ. Аналогичный ответ получат и те, у кого на депозитном банковском счете (счетах) есть больше 100 тысяч гривен в сумме, или имеются облигации внутреннего государственного займа на общую сумму более 100 тысяч гривен.

Наличие авто в семье тоже может стать причиной отказа в назначении субсидий. Но только в тех случаях, если оно было выпущено менее 5 лет назад, или же есть больше одного авто, с года выпуска которого прошло менее 15 лет. Мопеды и прицепы не учитываются.

Кроме того, субсидию не назначат семьям, в составе которых есть совершеннолетний неработающий без статуса безработного или человек, среднемесячный доход которого меньше минималки. То же самое касается и члена семьи, который не платит ЕСВ в течение трех месяцев.

Отказ в назначении субсидий последует и в случае наличия долга по коммунальным платежам, который набрался за три месяца и дольше, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 гривен). Исключением может стать подтверждение оплаты долга или заключение договора о его реструктуризации, или обжалования задолженности в судебном порядке.

Также субсидии не назначат, если один из членов семьи за прошедшие 12 месяцев купил валюту на сумму 50 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине приняли новое решение по субсидиям до конца военного положения. Важный показатель для назначения субсидий заморозили до конца войны.