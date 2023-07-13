Дадут или откажут: какие доходы учитываются при назначении субсидии
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Государство выплачивает помощь на оплату коммуналки в случае, если расходы на нее превышают 15% дохода семьи
Украинцы, которые нуждаются в помощи для оплаты жилищно-коммунальных услуг, имеют право на получение жилищной субсидии. Решение о ее назначении, либо отказе в помощи, принимается с учетом дохода домохозяйства: право на субсидию имеют семьи, чьи расходы на коммунальные услуги превышают 15% совокупного дохода.
Виды доходов, которые учитываются при назначении субсидии определены постановлением КМУ от 22.07.2020 г. № 632 "Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи".
В частности это:
- зарплата;
- денежное довольствие военнослужащих;
- пенсия;
- стипендия, кроме социальной, предоставляемой детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа;
- социальные выплаты, в том числе льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
- пособие по безработице, другие страховые выплаты;
- денежные переводы, полученные из-за границы;
- дивиденды от ценных бумаг;
- другие доходы, а также средства, полученные лицом от аренды земли, продажи имущества и т.п.
Обратите внимание: Узнать о назначении или отказе в субсидии можно не выходя из дому: пошаговая инструкция
Для ФЛП на упрощенной системе налогообложения независимо от полученных доходов в совокупный доход за каждый месяц зачисляется:
- один размер минимальной зарплаты – для плательщиков единого налога первой группы;
- два размера минималки – для плательщиков единого налога второй группы;
- три размера минимальной зарплаты – для плательщиков единого налога третьей группы.
В то же время при решении вопроса о назначении субсидии не учитывается доход, полученный самозанятым лицом и доход от осуществления предпринимательской деятельности, информация о которых предоставлена Государственной налоговой службой по запросу органа ПФУ.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что субсидия назначается при наличии разницы между размером платы за жилищно-коммунальные услуги и суммой обязательного платежа, величина которого зависит от обязательного процента платежа. Он определяется для каждой семьи индивидуально и зависит от дохода домохозяйства на одного человека. Мы публиковали пошаговую инструкцию ПФУ, как рассчитать этот показатель самостоятельно.