Дадут или откажут: какие доходы учитываются при назначении субсидии

Государство выплачивает помощь на оплату коммуналки в случае, если расходы на нее превышают 15% дохода семьи

Украинцы, которые нуждаются в помощи для оплаты жилищно-коммунальных услуг, имеют право на получение жилищной субсидии. Решение о ее назначении, либо отказе в помощи, принимается с учетом дохода домохозяйства: право на субсидию имеют семьи, чьи расходы на коммунальные услуги превышают 15% совокупного дохода.

Виды доходов, которые учитываются при назначении субсидии определены постановлением КМУ от 22.07.2020 г. № 632 "Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи".

В частности это:

зарплата;

денежное довольствие военнослужащих;

пенсия;

стипендия, кроме социальной, предоставляемой детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа;

социальные выплаты, в том числе льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

пособие по безработице, другие страховые выплаты;

денежные переводы, полученные из-за границы;

дивиденды от ценных бумаг;

другие доходы, а также средства, полученные лицом от аренды земли, продажи имущества и т.п.

Обратите внимание: Узнать о назначении или отказе в субсидии можно не выходя из дому: пошаговая инструкция

Для ФЛП на упрощенной системе налогообложения независимо от полученных доходов в совокупный доход за каждый месяц зачисляется:

один размер минимальной зарплаты – для плательщиков единого налога первой группы;

два размера минималки – для плательщиков единого налога второй группы;

три размера минимальной зарплаты – для плательщиков единого налога третьей группы.

В то же время при решении вопроса о назначении субсидии не учитывается доход, полученный самозанятым лицом и доход от осуществления предпринимательской деятельности, информация о которых предоставлена Государственной налоговой службой по запросу органа ПФУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что субсидия назначается при наличии разницы между размером платы за жилищно-коммунальные услуги и суммой обязательного платежа, величина которого зависит от обязательного процента платежа. Он определяется для каждой семьи индивидуально и зависит от дохода домохозяйства на одного человека. Мы публиковали пошаговую инструкцию ПФУ, как рассчитать этот показатель самостоятельно.