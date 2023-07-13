Дадуть чи відмовлять: які доходи враховуються при призначенні субсидії

Держава виплачує допомогу на оплату комуналки у разі, якщо витрати на неї перевищують 15% доходу сім’ї

Українці, які потребують допомоги для сплати житлово-комунальних послуг, мають право на отримання житлової субсидії. Рішення про її призначення або відмову у допомозі ухвалюється з урахуванням доходу домогосподарства: право на субсидію мають сім’ї, чиї витрати на комунальні послуги перевищують 15% сукупного доходу.

Види доходів, що враховуються при призначенні субсидії, визначено постановою КМУ від 22.07.2020 р. № 632 "Деякі питання виплати державної соціальної допомоги".

Зокрема це:

зарплата;

грошове забезпечення військовослужбовців;

пенсія;

стипендія, крім соціальної, що надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа;

соціальні виплати, у тому числі пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;

допомога з безробіття, інші страхові виплати;

грошові перекази, одержані з-за кордону;

дивіденди від цінних паперів;

інші доходи, а також кошти, одержані особою від оренди землі, продажу майна тощо.

Зверніть увагу: Дізнатися про призначення чи відмову в субсидії можна не виходячи з дому: покрокова інструкція

Для ФОП на спрощеній системі оподаткування незалежно від отриманих доходів до сукупного доходу за кожен місяць зараховується:

один розмір мінімальної зарплати – для платників єдиного податку першої групи;

два розміри мінімалки – для платників єдиного податку другої групи;

три розміри мінімальної зарплати – для платників єдиного податку третьої групи.

Водночас при вирішенні питання про призначення субсидії не враховується дохід, отриманий самозайнятою особою та дохід від провадження підприємницької діяльності, інформація про які надана Державною податковою службою на запит органу ПФУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що субсидія призначається за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги та сумою обов’язкового платежу, величина якого залежить від обов’язкового відсотка платежу. Він визначається кожної сім’ї індивідуально і від доходу домогосподарства на одну людину. Ми публікували покрокову інструкцію ПФУ, як розрахувати цей показник самостійно.