Заборгованість, непрацюючі члени сім’ї і не лише: чому українцям відмовляють у субсидіях

Є кілька причин відмови

Сім’ї, чиї витрати на оплату комунальних послуг перевищують 15%, мають право на отримання житлової субсидії. Однак є причини, через які у таких виплатах можуть відмовити.

"Телеграф" розповідає, чому можуть не призначити субсидію.

Зокрема, допомогу на оплату ЖКП не надають тим, хто має прострочену більш ніж на три місяці заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень).

Як роз’яснив керуючий партнер ЮК Winner Ігоря Ясько, у цьому випадку житлова субсидія може бути призначена за умови підтвердження сплати заборгованості або укладання договору про її реструктуризацію або оскарження в судовому порядку, пише "Фокус".

Субсидію також не призначать у таких випадках:

загальна площа квартири перевищує 130 кв. м та 230 кв. м у будинках;

член сім’ї протягом 12 місяців перед призначенням субсидії здійснив операцію на суму понад 50 тис. грн.;

особа має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у сумі, що перевищує 100 тис. грн., або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму понад 100 тис. грн.;

є транспортний засіб, з року випуску якого пройшло менше 5 років та/або більш ніж один транспортний засіб, з року випуску якого пройшло менше 15 років (крім мопеда та причепа);

у складі сім’ї є повнолітні непрацюючі (і не мають статусу безробітного) або чий середньомісячний дохід менший за мінімалку, або особи, які не платять ЄСВ протягом трьох місяців.

Раніше "Телеграф" розповідав, які прибутки враховуються при призначенні субсидії.