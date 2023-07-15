Задолженность, неработающие члены семьи и не только: почему украинцам отказывают в субсидиях
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Есть несколько причин отказа
Семьи, чьи расходы на оплату коммунальных услуг превышают 15%, имеют право на получение жилищной субсидии. Однако есть причины, по которым в таких выплатах могут отказать.
"Телеграф" рассказывает, почему могут не назначить субсидию.
В частности помощь на оплату ЖКУ не предоставляют тем, кто имеют просроченную более чем на три месяца задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, сумма которой превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 гривен).
Как разъяснил управляющий партнер ЮК Winner Игоря Ясько, в этом случае жилищная субсидия может быть назначена при условии подтверждения уплаты задолженности или заключения договора о ее реструктуризации, либо обжалования в судебном порядке, пишет "Фокус".
Субсидию также не назначат в таких случаях:
- общая площадь квартиры превышает 130 кв. м и 230 кв. м в домах;
- член семьи в течение 12 месяцев перед назначением субсидии совершил операцию на сумму более 50 тыс. грн;
- лицо имеет на депозитном банковском счете (счетах) средства в сумме, превышающей 100 тыс. грн, или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму более 100 тыс. грн;
- имеется транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет и/или более чем одно транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа);
- в составе семьи есть совершеннолетние неработающие (и не имеющие статуса безработного) или чей среднемесячный доход меньше минималки, или лица, которые не платят ЕСВ в течение трех месяцев.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие доходы учитываются при назначении субсидии.