Список отримувачів субсидії розширено: хто ще має право на виплати
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Нововведення стосуються певних життєвих обставин
Кількість охочих отримати субсидію в Україні збільшилася через зростання тарифів на електроенергію в червні і очікується, що з початком опалювального сезону їх стане ще більше. Водночас до списків тих, хто має право на допомогу на оплату комунальних послуг, додали три категорії.
Розширення списку одержувачів субсидій прописано у постанові Уряду №601 від 13 червня поточного року.
Йдеться про такі зміни:
При призначенні субсидії прийомним та багатодітним сім’ям, сім’ям, в яких проживають троє та більше дітей, а також людина з інвалідністю, не враховуватиметься наявність автомобіля.
Члени сім’ї, які виїхали за кордон і перебувають там понад 60 днів, не враховуватимуться при визначенні соціальних нормативів (норм споживання) та доходів для нарахування субсидії.
Тим, чиє житло опинилося в окупації чи зоні активних бойових дій, нарахування субсидій та пільг на оплату комунальних послуг продовжили ще на рік. У цьому випадку нарахування здійснюється за даними Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, а кошти зараховуються на банківську карту.
Раніше "Телеграф" розповідав, кому потрібно надати додаткові документи для призначення субсидії.