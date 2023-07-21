Список получателей субсидии расширен: кто еще имеет право на выплаты

Количество желающих получить субсидию в Украине увеличилось в связи с ростом тарифов на электроэнергию в июне и ожидается, что с началом отопительного сезона их станет еще больше. Вместе с тем, в списки тех, кто имеет право на помощь на оплату коммунальных услуг, добавили три категории.

Расширение списка получателей субсидий прописано в постановлении Правительства №601 от 13 июня текущего года.

Речь идет о таких изменениях:

При назначении субсидии приемным и многодетным семьям, семьям, в которых проживают трое и более детей, а также — человек с инвалидностью, не будет учитываться наличие автомобиля.

Члены семьи, которые выехали за границу и находятся там более 60 дней, не будут учитываться при определении социальных нормативов (норм потребления) и доходов для начисления субсидии.

Тем, чье жилье оказалось в оккупации или в зоне активных боевых действий, начисление субсидий и льгот на оплату коммунальных услуг продлили еще на год. В таких случаях начисление производится по данным Единой информационной системы социальной сферы, а средства зачисляются на банковскую карту.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому нужно предоставить дополнительные документы для назначения субсидии.