Повлиял один важный фактор: в Украине скоро резко возрастет число желающих получать субсидию

Субсидии в Украине вырастут с наступлением отопительного сезона

В Украине выросло количество людей, которые желают получить субсидию. В отопительный сезон таких желающих станет еще больше.

Об этом заявила председатель подкомитета по расходам госбюджета комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Леся Забуранная, пишет social.com.ua.

По ее словам, на это повлиял один важный фактор — рост тарифов на электроэнергию в июне.

Забуранная отметила, что в неотопительный сезон такой спрос среди граждан не является критичным.

При этом в отопительный сезон, когда количество желающих получить субсидию станет еще большим, также увеличится и размер субсидий.

"Летом она в среднем составляет 300−400 гривен, в зимний период это около полутора тысяч гривен. Учитывая рост цен на электроэнергию, такое количество претендентов на субсидию возрастет", — добавила она.

Напомним, что с 1 июня украинцы платят почти вдвое больше за электроэнергию. Если раньше тариф для домашних потребителей составлял 1,44-1,68 грн., то уже с лета цена поднялась до 2, 64 гривен/кВт-час.

Ранее "Телеграф" писал о том, что субсидию можно оформить онлайн не выходя из дома и всего за несколько минут.