Вплинув один важливий фактор: в Україні скоро різко зросте кількість охочих отримувати субсидію

Субсидії в Україні зростуть із настанням опалювального сезону

В Україні зросла кількість людей, які бажають отримати субсидію. У опалювальний сезон таких охочих стане ще більше.

Про це заявила голова підкомітету із видатків держбюджету комітету Верховної Ради України з питань бюджету Леся Забуранна, пише social.com.ua.

За її словами, на це вплинув один важливий чинник – підвищення тарифів на електроенергію у червні.

Забуранна зазначила, що у неопалювальний сезон такий попит серед громадян не є критичним.

При цьому в опалювальний сезон, коли кількість охочих отримати субсидію стане ще більшою, також збільшиться і розмір субсидій.

"Влітку вона в середньому становить 300-400 гривень, у зимовий період це близько півтори тисячі гривень. Враховуючи підвищення цін на електроенергію, така кількість претендентів на субсидію зросте", — додала вона.

Нагадаємо, що з 1 червня українці платять майже удвічі більше за електроенергію. Якщо раніше тариф для домашніх споживачів становив 1,44-1,68 грн/кВт-год, то вже з літа ціна піднялася до 2,64 грн/кВт-год.

Раніше Телеграф писав про те, що субсидію можна оформити онлайн не виходячи з дому і всього за кілька хвилин.