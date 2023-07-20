Вплинув один важливий фактор: в Україні скоро різко зросте кількість охочих отримувати субсидію
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Субсидії в Україні зростуть із настанням опалювального сезону
В Україні зросла кількість людей, які бажають отримати субсидію. У опалювальний сезон таких охочих стане ще більше.
Про це заявила голова підкомітету із видатків держбюджету комітету Верховної Ради України з питань бюджету Леся Забуранна, пише social.com.ua.
За її словами, на це вплинув один важливий чинник – підвищення тарифів на електроенергію у червні.
Забуранна зазначила, що у неопалювальний сезон такий попит серед громадян не є критичним.
При цьому в опалювальний сезон, коли кількість охочих отримати субсидію стане ще більшою, також збільшиться і розмір субсидій.
"Влітку вона в середньому становить 300-400 гривень, у зимовий період це близько півтори тисячі гривень. Враховуючи підвищення цін на електроенергію, така кількість претендентів на субсидію зросте", — додала вона.
Нагадаємо, що з 1 червня українці платять майже удвічі більше за електроенергію. Якщо раніше тариф для домашніх споживачів становив 1,44-1,68 грн/кВт-год, то вже з літа ціна піднялася до 2,64 грн/кВт-год.
Раніше Телеграф писав про те, що субсидію можна оформити онлайн не виходячи з дому і всього за кілька хвилин.