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На які послуги в Україні надають субсидію: докладне роз’яснення

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Українцям продовжують виплачувати субсидії Новина оновлена 19 липня 2023, 09:49
Українцям продовжують виплачувати субсидії. Фото Колаж "Телеграфу"

Відшкодування витрат відбувається за певних умов

Держава в Україні виплачує певним категоріям громадян субсидію. Є певний перелік послуг, на які надаються виплати.

Про це повідомили на сайті Міністерства соціальної політики України.

Перелік житлово-комунальних послуг визначено статтею 5 Закону України "Про житлово-комунальні послуги". До нього входять:

  • житлова послуга — послуга з управління багатоквартирним будинком;
  • комунальні послуги — послуги з постачання та розподілу природного газу, електроенергії, теплової енергії, гарячої води, водопостачання, водовідведення, поводження з побутовими відходами.

Держава відшкодовує витрати на оплату:

  • житлово-комунальних послуг,
  • витрат на управління багатоквартирним будинком (де є ОСББ) та комунальні послуги у ньому;
  • на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та зрідженого газу;
  • абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг (надається за індивідуальними договорами);

Зазначається, що житлові субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива надаються раз на рік і призначаються в тому випадку, якщо домогосподарство не отримує комунальної послуги з постачання теплової енергії для централізованого опалення, а також не використовує електроенергію або природний раз для індивідуального опалення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як оформити субсидію онлайн не виходячи з дому та всього за кілька хвилин. Для цього потрібно виконати кілька простих кроків.

Теги:
#Україна #ЖКП #Послуги #Виплати #Субсидія