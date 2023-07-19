На які послуги в Україні надають субсидію: докладне роз’яснення

Відшкодування витрат відбувається за певних умов

Держава в Україні виплачує певним категоріям громадян субсидію. Є певний перелік послуг, на які надаються виплати.

Про це повідомили на сайті Міністерства соціальної політики України.

Перелік житлово-комунальних послуг визначено статтею 5 Закону України "Про житлово-комунальні послуги". До нього входять:

житлова послуга — послуга з управління багатоквартирним будинком;

комунальні послуги — послуги з постачання та розподілу природного газу, електроенергії, теплової енергії, гарячої води, водопостачання, водовідведення, поводження з побутовими відходами.

Держава відшкодовує витрати на оплату:

житлово-комунальних послуг,

витрат на управління багатоквартирним будинком (де є ОСББ) та комунальні послуги у ньому;

на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та зрідженого газу;

абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг (надається за індивідуальними договорами);

Зазначається, що житлові субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива надаються раз на рік і призначаються в тому випадку, якщо домогосподарство не отримує комунальної послуги з постачання теплової енергії для централізованого опалення, а також не використовує електроенергію або природний раз для індивідуального опалення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як оформити субсидію онлайн не виходячи з дому та всього за кілька хвилин. Для цього потрібно виконати кілька простих кроків.