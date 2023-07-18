Оформлення субсидії: кому потрібно надати додаткові документи

Іноді для вирішення питання про нарахування виплат потрібні додаткові відомості

Сім’ї, чиї витрати на оплату комунальних послуг перевищують 15%, мають право на отримання житлової субсидії. Для того, щоб звернутися за її нарахуванням, потрібно надати низку документів.

Про це нагадали у Пенсійному фонді.

Для отримання допомоги на оплату комунальних послуг необхідно подати заяву та декларацію (за встановленими формами).

Однак, залежно від обставин, можуть знадобитися й інші документи.

Це можуть бути:

договір найму (оренди) житла – у разі проживання заявника в житлі, що орендується;

копія договору про реструктуризацію заборгованості – за наявності заборгованості та укладання договору.

Також можна надати інші документи, які можуть мати значення для розгляду питання. Це може бути, наприклад, те, що підтверджує факт непроживання особи за зареєстрованим місцем проживання — довідка, виписка про проживання без прописки, зокрема довідка внутрішньо переміщеної особи.

Обов’язковим при зверненні за субсидією також є надання паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України. Для іноземців та осіб без громадянства це може бути паспортний документ іноземця або документ, що засвідчує особу без громадянства.

Раніше "Телеграф" публікував покрокову інструкцію, як подати заяву на субсидію за кілька хвилин і не виходячи із дому.