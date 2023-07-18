Оформление субсидии: кому нужно предоставить дополнительные документы
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Иногда для решения вопроса о начислении выплат нужны дополнительные сведения
Семьи, чьи расходы на оплату коммунальных услуг превышают 15%, имеют право на получение жилищной субсидии. Для того чтобы обратиться за ее начислением, нужно предоставить ряд документов.
Об этом напомнили в Пенсионном фонде.
Для получения помощи на оплату коммунальных услуг, необходимо подать заявление и декларацию (по установленным формам).
Однако в зависимости от обстоятельств могут потребоваться и другие документы.
Это могут быть:
- договор найма (аренды) жилья – в случае проживания заявителя в арендуемом жилье;
- копия договора о реструктуризации задолженности – при наличии задолженности и заключения договора.
Также можно предоставить и другие документы, которые могут иметь значение для рассмотрения вопроса. Это может быть, например, то, что подтверждает факт непроживания лица по зарегистрированному месту жительства — справка, выписка о проживании без прописки, в том числе, справка внутренне перемещенного лица.
Обязательно при обращении за субсидией также предоставление паспорта гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины. Для иностранцев и лиц без гражданства это может быть паспортный документ иностранца или документ, удостоверяющий личность без гражданства.
Ранее "Телеграф" публиковал пошаговую инструкцию, как подать заявление на субсидию за несколько минут и не выходя из дому.