Оформление субсидии: кому нужно предоставить дополнительные документы

Иногда для решения вопроса о начислении выплат нужны дополнительные сведения

Семьи, чьи расходы на оплату коммунальных услуг превышают 15%, имеют право на получение жилищной субсидии. Для того чтобы обратиться за ее начислением, нужно предоставить ряд документов.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

Для получения помощи на оплату коммунальных услуг, необходимо подать заявление и декларацию (по установленным формам).

Однако в зависимости от обстоятельств могут потребоваться и другие документы.

Это могут быть:

договор найма (аренды) жилья – в случае проживания заявителя в арендуемом жилье;

копия договора о реструктуризации задолженности – при наличии задолженности и заключения договора.

Также можно предоставить и другие документы, которые могут иметь значение для рассмотрения вопроса. Это может быть, например, то, что подтверждает факт непроживания лица по зарегистрированному месту жительства — справка, выписка о проживании без прописки, в том числе, справка внутренне перемещенного лица.

Обязательно при обращении за субсидией также предоставление паспорта гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины. Для иностранцев и лиц без гражданства это может быть паспортный документ иностранца или документ, удостоверяющий личность без гражданства.

Ранее "Телеграф" публиковал пошаговую инструкцию, как подать заявление на субсидию за несколько минут и не выходя из дому.