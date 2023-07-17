Не выходя из дома: как украинцам оформить субсидию за несколько минут (пошаговая инструкция)
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Перед подачей заявления нужно отсканировать все необходимые документы
Украинцы, которые имеют право на получение субсидии, могут оформить заявление на нее не выходя из дома — через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Детальную инструкцию по заполнению заявления дали в пресс-службе ПФУ.
Пошаговая инструкция
Заходим на сайт Пенсионного фонда и нажимаем на "Вход";
Авторизуемся с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
В личном кабинете переходим в раздел "Коммуникации по ПФУ", а затем в "Заявление на жилищную субсидию или льготу".
Подготавливаем сканированные копии необходимых документов, даем согласие на дистанционное информирование, нажав "Продолжить".
В открывшемся окне нажимаем на "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии".
Заполняем онлайн-форму заявления (нужно указать паспортные и адресные данные и способ выплаты субсидии);
Добавляем сведения о жилищно-коммунальных услугах, которые получает домохозяйство.
Указываем адрес регистрации/фактического проживания.
Добавляем информацию о членах домохозяйства;
Вносим сведения о доходах и расходах членов домохозяйства;
Нажимаем на "Добавить файл" и загружаем сканированные копии документов;
Нажимаем на "Сформировать заявление", размещенное в конце онлайн-формы.
Проверяем данные сформированного заявления и декларации, накладываем на документы цифровую подпись и направляем в Пенсионный фонд;
Узнаем решение о назначении субсидии через некоторое время в разделе "Мои обращения" — "Статус обращения".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что специалисты рассказали, как в Украине рассчитывают размер субсидии и как проверить ее начисление.