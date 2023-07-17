Не выходя из дома: как украинцам оформить субсидию за несколько минут (пошаговая инструкция)

Перед подачей заявления нужно отсканировать все необходимые документы

Украинцы, которые имеют право на получение субсидии, могут оформить заявление на нее не выходя из дома — через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Детальную инструкцию по заполнению заявления дали в пресс-службе ПФУ.

Пошаговая инструкция

Заходим на сайт Пенсионного фонда и нажимаем на "Вход";

Авторизуемся с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

В личном кабинете переходим в раздел "Коммуникации по ПФУ", а затем в "Заявление на жилищную субсидию или льготу".

Подготавливаем сканированные копии необходимых документов, даем согласие на дистанционное информирование, нажав "Продолжить".

В открывшемся окне нажимаем на "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии".

Заполняем онлайн-форму заявления (нужно указать паспортные и адресные данные и способ выплаты субсидии);

Добавляем сведения о жилищно-коммунальных услугах, которые получает домохозяйство.

Указываем адрес регистрации/фактического проживания.

Добавляем информацию о членах домохозяйства;

Вносим сведения о доходах и расходах членов домохозяйства;

Нажимаем на "Добавить файл" и загружаем сканированные копии документов;

Нажимаем на "Сформировать заявление", размещенное в конце онлайн-формы.

Проверяем данные сформированного заявления и декларации, накладываем на документы цифровую подпись и направляем в Пенсионный фонд;

Узнаем решение о назначении субсидии через некоторое время в разделе "Мои обращения" — "Статус обращения".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что специалисты рассказали, как в Украине рассчитывают размер субсидии и как проверить ее начисление.