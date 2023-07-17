Не виходячи з дому: як українцям оформити субсидію за кілька хвилин (покрокова інструкція)
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Перед поданням заяви слід відсканувати всі необхідні документи
Українці, які мають право на отримання субсидії, можуть оформити заяву на неї не виходячи з дому через особистий кабінет на вебпорталя я в електронних послуг Пенсійного фонду України.
Детальну інструкцію щодо заповнення заяви дали у пресслужбі ПФУ.
Покрокова інструкція
Заходимо на сайт Пенсійного фонду та натискаємо на "Вхід";
Авторизуємося за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
В особистому кабінеті переходимо до розділу "Комунікації з ПФУ", а потім до "Заяви на житлову субсидію або пільгу".
Підготовляємо скановані копії необхідних документів, погоджуємося на дистанційне інформування, натиснувши "Продовжити".
У вікні натискаємо на "Заяву про призначення та надання житлової субсидії".
Заповнюємо онлайн-форму заяви (потрібно вказати паспортні та адресні дані та спосіб виплати субсидії);
Додаємо відомості про житлово-комунальні послуги, які отримує домогосподарство.
Вказуємо адресу реєстрації/фактичного проживання.
Додаємо інформацію про членів домогосподарства;
Вносимо відомості про доходи та витрати членів домогосподарства;
Натискаємо на "Додати файл" та завантажуємо скановані копії документів;
Натискаємо на "Сформувати заяву", розміщену наприкінці онлайн-форми.
Перевіряємо дані сформованої заяви та декларації, накладаємо на документи цифровий підпис та надсилаємо до Пенсійного фонду;
Дізнаємося рішення про призначення субсидії через деякий час у розділі "Мої звернення" — "Статус звернення".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що фахівці розповіли, як в Україні розраховують розмір субсидії та як перевірити її нарахування.