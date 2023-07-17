Не виходячи з дому: як українцям оформити субсидію за кілька хвилин (покрокова інструкція)

Перед поданням заяви слід відсканувати всі необхідні документи

Українці, які мають право на отримання субсидії, можуть оформити заяву на неї не виходячи з дому через особистий кабінет на вебпорталя я в електронних послуг Пенсійного фонду України.

Детальну інструкцію щодо заповнення заяви дали у пресслужбі ПФУ.

Покрокова інструкція

Заходимо на сайт Пенсійного фонду та натискаємо на "Вхід";

Авторизуємося за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

В особистому кабінеті переходимо до розділу "Комунікації з ПФУ", а потім до "Заяви на житлову субсидію або пільгу".

Підготовляємо скановані копії необхідних документів, погоджуємося на дистанційне інформування, натиснувши "Продовжити".

У вікні натискаємо на "Заяву про призначення та надання житлової субсидії".

Заповнюємо онлайн-форму заяви (потрібно вказати паспортні та адресні дані та спосіб виплати субсидії);

Додаємо відомості про житлово-комунальні послуги, які отримує домогосподарство.

Вказуємо адресу реєстрації/фактичного проживання.

Додаємо інформацію про членів домогосподарства;

Вносимо відомості про доходи та витрати членів домогосподарства;

Натискаємо на "Додати файл" та завантажуємо скановані копії документів;

Натискаємо на "Сформувати заяву", розміщену наприкінці онлайн-форми.

Перевіряємо дані сформованої заяви та декларації, накладаємо на документи цифровий підпис та надсилаємо до Пенсійного фонду;

Дізнаємося рішення про призначення субсидії через деякий час у розділі "Мої звернення" — "Статус звернення".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що фахівці розповіли, як в Україні розраховують розмір субсидії та як перевірити її нарахування.