На какие услуги в Украине предоставляют субсидию: подробное разъяснение
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Возмещение расходов происходит при определенных условиях
Государство в Украине выплачивает определенным категориям граждан субсидию. Есть определенный список услуг, на которые предоставляются выплаты.
Об этом сообщили на сайте Министерства социальной политики Украины.
Перечень жилищно-коммунальных услуг определен статьей 5 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах". В него входят:
- жилищная услуга – услуга по управлению многоквартирным домом;
- коммунальные услуги — услуги по поставке и распределению природного газа, электроэнергии, тепловой энергии, горячей воды, водоснабжению, водоотводу, обращению с бытовыми отходами.
Государство возмещает расходы на оплату:
- жилищно-коммунальных услуг,
- расходов по управлению многоквартирным домом (где есть ОСББ) и коммунальные услуги в нем;
- на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;
- абонентского обслуживания для потребителей коммунальных услуг (предоставляется по индивидуальным договорам);
Отмечается, что жилищные субсидии на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива предоставляются раз в году и назначаются в том случае, если домохозяйство не получает коммунальную услугу по снабжению тепловой энергией для централизованного отопления, а также не использует электроэнергию или природный раз для индивидуального отопления.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как оформить субсидию онлайн не выходя из дома и всего за несколько минут. Для этого потребуется выполнить пару простых шагов.