На какие услуги в Украине предоставляют субсидию: подробное разъяснение

Возмещение расходов происходит при определенных условиях

Государство в Украине выплачивает определенным категориям граждан субсидию. Есть определенный список услуг, на которые предоставляются выплаты.

Об этом сообщили на сайте Министерства социальной политики Украины.

Перечень жилищно-коммунальных услуг определен статьей 5 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах". В него входят:

жилищная услуга – услуга по управлению многоквартирным домом;

коммунальные услуги — услуги по поставке и распределению природного газа, электроэнергии, тепловой энергии, горячей воды, водоснабжению, водоотводу, обращению с бытовыми отходами.

Государство возмещает расходы на оплату:

жилищно-коммунальных услуг,

расходов по управлению многоквартирным домом (где есть ОСББ) и коммунальные услуги в нем;

на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;

абонентского обслуживания для потребителей коммунальных услуг (предоставляется по индивидуальным договорам);

Отмечается, что жилищные субсидии на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива предоставляются раз в году и назначаются в том случае, если домохозяйство не получает коммунальную услугу по снабжению тепловой энергией для централизованного отопления, а также не использует электроэнергию или природный раз для индивидуального отопления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как оформить субсидию онлайн не выходя из дома и всего за несколько минут. Для этого потребуется выполнить пару простых шагов.