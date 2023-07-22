В ПФУ уточнили важный параметр для назначения субсидии: что нужно знать

Этот момент обязателен для начисления помощи на оплату коммуналки

В Украине расширили список получателей субсидии на оплату ЖКУ. При ее назначении учитывается в том числе количество членов домохозяйства.

В Пенсионном Фонде напомнили, на какую дату определяется количество членов домохозяйства при обращении за помощью на оплату коммуналки.

"Количество членов домохозяйства определяется на начало месяца, с которого назначается жилищная субсидия", — уточнили в ПФУ.

Это регулируется пунктом 24 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива".

Например, если субсидия назначена с июля 2023 года, то количество членов домохозяйства учитывается по состоянию на 1 июля.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие доходы украинцев учитывают при назначении субсидии. Перед назначением финансовой помощи гражданам, социальные органы проверяют доходы семьи. В случае, если домохозяйство тратит на коммуналку более 15% своего дохода, оно может рассчитывать на государственные выплаты.