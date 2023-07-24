Чи впливає на нарахування субсидії отримання страхових виплат: пояснення від ПФУ

Сума субсидії залежить від доходу конкретної сім’ї

Українські сім’ї, витрати яких на оплату комуналки перевищують 15% їхнього доходу, мають право на отримання житлової субсидії. При цьому враховується середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.

Про те, чи беруть до уваги отримання членом сім’ї одноразової страхової виплати, розповіли в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Як пояснили фахівці, до середньомісячного сукупного доходу не враховуються суми, що виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю працівника під час виконання ним своїх трудових обов’язків, а також допомога, компенсація, що надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, є одноразовою та отримана протягом одного календарного року.

"Тобто при розрахунку субсидії одноразова страхова виплата дружині у разі смерті чоловіка, який загинув під час виконання трудових обов’язків, не враховується до середньомісячного сукупного доходу (замість цього щомісячні – враховуються)", — відповіли там на запитання українки.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у ПФУ розповіли, на яку дату визначається кількість членів домогосподарства при зверненні за нарахуванням субсидії.