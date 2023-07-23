У кілька кліків: як подати спрощену заяву на субсидію
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Пенсійний фонд України запустив експериментальний проект, у рамках якого громадянам стало простіше подавати заяву
Українці, які мають право на виплати субсидії комунальним послугам, можуть подати заяву на її отримання у спрощеному варіанті та не виходячи з дому – в режимі онлайн.
Про це повідомили у Пенсійному фонді України та дали детальну інструкцію.
Так, українці можуть подати заяву на оформлення житлової субсидії, якщо витрати на комуналку не є вищими за 15% сукупного доходу домогосподарства.
Які документи знадобляться
- Заява;
- паспортні дані;
- декларація про доходи;
- довідка про реструктуризацію заборгованості;
Як подати заяву щодо спрощеної процедури
- авторизуйтесь на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду (зробити це можна з електронним підписом);
- перейдіть до особистого кабінету та виберіть розділ "Комунікації з ПФУ";
- виберіть пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу" та натисніть "Продовжити";
- далі виберіть "Заяву про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проектом"
- необхідно заповнити онлайн-форму, вказавши особисту інформацію (тим, хто живе на орендованій квартирі, буде потрібно додатково скан договору про оренду);
- далі слід натиснути "Сформувати заяву".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Міністерстві соціальної політики України пояснили, на які послуги надають субсидію.