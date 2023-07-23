У кілька кліків: як подати спрощену заяву на субсидію

Пенсійний фонд України запустив експериментальний проект, у рамках якого громадянам стало простіше подавати заяву

Українці, які мають право на виплати субсидії комунальним послугам, можуть подати заяву на її отримання у спрощеному варіанті та не виходячи з дому – в режимі онлайн.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України та дали детальну інструкцію.

Так, українці можуть подати заяву на оформлення житлової субсидії, якщо витрати на комуналку не є вищими за 15% сукупного доходу домогосподарства.

Які документи знадобляться

Заява;

паспортні дані;

декларація про доходи;

довідка про реструктуризацію заборгованості;

Як подати заяву щодо спрощеної процедури

авторизуйтесь на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду (зробити це можна з електронним підписом);

перейдіть до особистого кабінету та виберіть розділ "Комунікації з ПФУ";

виберіть пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу" та натисніть "Продовжити";

далі виберіть "Заяву про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проектом"

необхідно заповнити онлайн-форму, вказавши особисту інформацію (тим, хто живе на орендованій квартирі, буде потрібно додатково скан договору про оренду);

далі слід натиснути "Сформувати заяву".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Міністерстві соціальної політики України пояснили, на які послуги надають субсидію.