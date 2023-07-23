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В несколько кликов: как подать упрощенное заявление на субсидию

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Детальная инструкция, как оформить субсидию
Детальная инструкция, как оформить субсидию. Фото Коллаж "Телеграфа"

Пенсионный фонд Украины запустил экспериментальный проект, в рамках которого гражданам стало проще подавать заявление

Украинцы, имеющие право на выплаты субсидии коммунальным услугам, могут подать заявление на ее получение в упрощенном варианте и не выходя из дома — в режиме онлайн.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины и дали детальную инструкцию.

Так, украинцы могут подать заявление на оформление жилищной субсидии, если расходы на коммуналку не являются выше 15% совокупного дохода домохозяйства.

Какие документы понадобятся

  • заявление;
  • паспортные данные;
  • декларация о доходах;
  • справка о реструктуризации задолженности;

Как подать заявление по упрощенной процедуре

  • авторизуйтесь на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда (сделать это можно с электронной подписью);
  • перейдите в личный кабинет и выберите раздел "Коммуникации с ПФУ";
  • выберите пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу" и нажмите "Продолжить";
  • далее выберите "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту"
  • необходимо заполнить онлайн-форму, указав личную информацию (тем, кто живет на съемной квартире потребуется дополнительно скан договора об аренде);
  • далее следует нажать "Сформировать заявление".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Министерстве социальной политики Украины объяснили, на какие услуги предоставляют субсидию.

Теги:
#Украина #ПФУ #Заявление #Субсидия #Коммуналка