В несколько кликов: как подать упрощенное заявление на субсидию
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Пенсионный фонд Украины запустил экспериментальный проект, в рамках которого гражданам стало проще подавать заявление
Украинцы, имеющие право на выплаты субсидии коммунальным услугам, могут подать заявление на ее получение в упрощенном варианте и не выходя из дома — в режиме онлайн.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины и дали детальную инструкцию.
Так, украинцы могут подать заявление на оформление жилищной субсидии, если расходы на коммуналку не являются выше 15% совокупного дохода домохозяйства.
Какие документы понадобятся
- заявление;
- паспортные данные;
- декларация о доходах;
- справка о реструктуризации задолженности;
Как подать заявление по упрощенной процедуре
- авторизуйтесь на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда (сделать это можно с электронной подписью);
- перейдите в личный кабинет и выберите раздел "Коммуникации с ПФУ";
- выберите пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу" и нажмите "Продолжить";
- далее выберите "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту"
- необходимо заполнить онлайн-форму, указав личную информацию (тем, кто живет на съемной квартире потребуется дополнительно скан договора об аренде);
- далее следует нажать "Сформировать заявление".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Министерстве социальной политики Украины объяснили, на какие услуги предоставляют субсидию.